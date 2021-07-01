Uçan balonlar için canlarını hiçe saydılar

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde balon satıcısı bir vatandaş, uçup direğe takılan balonları için canını hiçe saydı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, Başiskele İlçesi Sahil Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir vatandaşın satmak üzere götürdüğü balonlar bir anda havalandı. Uçan balonlar, yüksek gerilimin bulunduğu bir direğe takıldı. Çevreden buldukları merdiven ile direkteki balonları almaya çalışan balon satıcısı adeta canını hiçe saydı. Vatandaşın, balonları almaya çalıştığı anda balonlar yüksek bir ses ile patladı. Bu anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.