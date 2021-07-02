Başiskele’nin ilk ücretsiz yaz spor okulu için imzalar atıldı

Başiskele’de kentte spor kültürü ve ahlâkını oluşturmak amacıyla geleceğin hazinesi çocuklar ve gençlere yönelik düzenlenecek olan ücretsiz Yaz Spor Okulları için protokol imzalandı.

Başiskele Belediyesi ile Başiskele Kaymakamlığı’na bağlı Başiskele İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği sağlanarak hazırlanan protokol Başiskele Belediyesi Hizmet Binası’nda düzenlenen törenle imzalandı. Törene Başiskele Kaymakamı İsmail Gültekin, Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ferhat Solakoğlu ve belediye başkan yardımcıları katıldı.

Törende ilk olarak Belediye Başkanı M. Yasin Özlü söz alarak, yaz spor okulları hakkında detaylı bilgiler verdi. Çocuklara ve gençlere yönelik hizmet ve yatırımlara hızlı bir şekilde başladıklarını söyleyen Başkan Özlü, “Yaklaşık bir hafta önce başvurularını aldığımız yaz spor okullarımızın protokolünü imzalamak için bir araya geldik. 1 Temmuz itibariyle de pandemi kısıtlamalarının da büyük bir ölçüde kaldırıldığı bu günlerde önümüzdeki haftalarda yaz spor okullarımızı açacağız. Geçen hafta Genci Âlâ internet sayfamız üzerinden yaz spor okullarına 416 yaş aralığındaki genç kardeşlerim başvurmaya başladılar” dedi.

Belediyesi olarak 416 yaş aralığındaki çocuklara yönelik açılan ücretsiz yaz spor okulları ile kentte bir ilke daha imza attıklarını vurgulayan Özlü, “Açıkçası beklediğimizden daha fazla talep oldu. Çok kısa bir sürede 900’ün üzerinde kayıt aldık. Son kayıt tarihine kadar bin 500 genç kardeşimizin başvuru yapacağını düşünüyoruz. Yaz aylarında 416 yaş kardeşlerimizin spor etkinlikleriyle verimli ve eğlenceli bir zaman geçirecekler. Spor okullarımıza kayıt yaptıran bin 500 evladımıza hizmet verecek kapasitemiz var. Devletimizin tüm kurumlarıyla, ilçe milli eğitim müdürlüğümüzün, ilçe gençlik ve spor müdürlüğümüzün salonları ve eğitmenleri, servis araçlarımız her şey, çocuklarımız için hazır” diye konuştu.

Başiskele’nin yetenekli sporcularının da ortaya çıkarılmasını sağlayacak Yaz Spor Okulları’nda 9 faklı branşta eğitimler verileceğini söyleyen Başkan Özlü en fazla başvurunun yüzme sporuna olduğunu açıkladı. Özlü, “İzcilik kentimiz için çok önemli. Doğal güzellikleri ve yürüyüş parkurları bakımından zengin ilçemizde öğrencilerimiz için kamp yerlerimizi hazırladık. İzciliği önemsiyoruz ve bununla ilgili ayrıca çalışmalar yürütüyoruz. İzcilik ile ilgili yüzlerce kardeşimizi izcilik kamplarımızda ağırlayarak doğada yaşama, doğayı koruma ve doğa sevgisini arttıracağız. Bizim derdimiz gençlerimizin spor yaparken hem eğlenmesi hem de ilçemizde küçük yaşlarda spor kültürü ve sevgisini kazanmalarıdır. Spor okullarımızla evlatlarımızın beden, zihin, bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, topluma karşı sorumluluk duyan âlâ bireyler yetiştirilmesine katkı sunacağız. Çocuklarımızı egzersize ve spora yönlendirerek, sağlıklı yaşama destek sağlayacağız. Onları zararlı alışkanlık ve ortamlardan uzak tutacak, ahlâklı, vatan ve millet sevgisiyle dolu bireyler olarak yetişmelerini destekleyeceğiz” şeklinde konuştu.

Başkan M. Yasin Özlü, ücretsiz Yaz Spor Okulları’nın kurulmasında iş birliği içerisinde oldukları Başiskele Kaymakamı İsmail Gültekin başta olmak üzere Gençlik Hizmetleri ve ilçe Spor Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teşekkür etti. Başkan Özlü, ayrıca tüm imkânlarıyla kendilerine destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a ve ekibine, emeği geçen herkese şükranlarını ileterek Yaz Spor Okulları’nın ilçeye ve gençlere hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından Başiskele Kaymakamı İsmail Gültekin ve Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, Başiskele’nin ilk ücretsiz Yaz Spor Okulları için düzenlenen protokolü karşılıklı imzaladılar. Başiskele Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü sorumluluğunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Kaymakamlığı’na bağlı Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilecek Yaz Spor Okulları’na son başvuru tarihi 4 Temmuz 2021 Pazar günü olarak belirlendi.

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