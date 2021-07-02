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Sepaş Enerji, bir kez daha “Devler Ligi’nde” ilk 100’e girdi

İHA

Sepaş Enerji, bir kez daha “Devler Ligi’nde” ilk 100’e girdi

Türkiye’nin önde gelen elektrik perakende şirketi Sepaş Enerji, bu yıl da “Fortune 500” araştırmasında ilk 100 arasına girmeyi başardı.
İş dünyasının en prestijli dergilerinden Fortune’un Türkiye’nin en büyük şirketlerini belirlediği “Fortune 500” araştırmasının sonuçları duyuruldu. Türkiye’nin önde gelen elektrik perakende şirketi Sepaş Enerji, bu yıl da “Devler Ligi’nde” ilk 100 arasına girmeyi başardı. Şirketlerin, 2020’deki net satış rakamlarına göre yapılan sıralamaya göre en önde gelen 500 şirketten oluşan 2021 listesi hazırlandı. Sepaş Enerji, bu yıl da listeye girmeyi başarırken en büyük 100 şirketten biri oldu.
Konutlardan ticarethane ve büyük sanayi kuruluşlarına dek uzanan geniş yelpazede, Türkiye genelinde 4 milyon kişiye elektrik hizmeti sunan Sepaş Enerji, araştırma kapsamındaki en büyük 500 şirket listesinde bu sene de ilk 100 arasına girerek 85. sıranın sahibi oldu. Geçtiğimiz yıl 4 milyar 172 milyon 560 bin TL net satış gerçekleştiren şirket, Çalışan Başına Satış Hacmi kategorisinde de 47’inci oldu. Sepaş Enerji, Enerji sektörel listesinde ise 11. basamağa yerleşerek başarını ortaya koydu.
2020’deki zorlu koşullara rağmen etkili bir performans gösterdiklerini belirten Sepaş Enerji CEO’su Çağrı Poyraz, “Sepaş Enerji olarak yıl boyunca büyük bir özveri göstererek iş sürekliliğimizi koruduk. Zor bir dönem olduğunu aklımızdan çıkarmadan; müşterilerimiz için kolaylaştırıcı çözümler geliştirirken hizmetlerimizin de kurgusunu genişletip esnettik. Öncelikle müşterilerimizin yanında olabileceğimiz kampanyalar geliştirip hizmet kanallarımızı çeşitlendirdik. Zorlu geçen senede Sepaş Enerji’yi bir kez daha en büyük 100 şirket arasına taşıyan ailenin parçası olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve paydaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.

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