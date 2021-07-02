Kocaelispor şampiyon kaleci ile yollarını ayırdı

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TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, şampiyonluk kadrosunda yer alan kaleci Bayram Olgun ile yollarını ayırdı.

Kocaelispor, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdürüyor. İç ve dış transferlere hızla devam eden yeşilsiyahlı takım, geçen yıl şampiyonluk kadrosunun değişmez oyuncuları arasında bulunan kalecileri Bayram Olgun ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kocaelispor'dan yapılan açıklamada, Olgun'a verdiği emekler için teşekkür edilerek kariyerinde başarılar dilendi.

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