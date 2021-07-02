İzmit Belediyesi’nden öğrencilere karne hediyesi

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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 20202021 eğitim ve öğretim yılını tamamlayan öğrencilere karne hediyesi yolladı.

2020 2021 Eğitim ve Öğretim yılını tamamlayan öğrenciler bugün karne heyecanı yaşadı. Çocukları yalnız bırakmayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, pandemi nedeniyle eğitimlerinin bir kısmını yüz yüze bir kısmını ise uzaktan eğitim modeliyle gören öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Karne gününe özel olarak hazırlanan hediyeler bugün köy okulları başta olmak üzere, çocuklara dağıtıldı. Hediyeler içerisinde kitap, ayraç, top, oyuncak araba ve oyuncak bebekler yer aldı.

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