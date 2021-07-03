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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Darıca’da 500 çocuk erkekliğe ilk adımı attı

İHA

Darıca’da 500 çocuk erkekliğe ilk adımı attı

Darıca Belediyesi’nin geleneksel sünnet şöleninde, 500 çocuk erkekliğe ilk adımını atarken aileler ve çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı.
Darıca Belediyesi’nin geleneksel sünnet şöleni, Adnan Menderes Kültür Kültür Salonu’nda gerçekleşti. Şölene Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile birlikte muhtarlar ve belediye meclis üyeleri ile aileler katıldı. Birbirinden renkli görüntülere sahne olan ve büyük bir coşku içinde gerçekleşen sünnet şöleninde konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Bugün erkekliğe ilk adımını atan sevgili çocuklarımızın ve ailelerimizin mutluluğuna ortak olmak ve bu heyecan ile mutluluğu beraber yaşamak için bir araya geldik” dedi.
Ailelerin en mutlu günlerinde yanında olmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıca Belediyesi olarak her yıl geleneksel hale getirdiğimiz Sünnet Şölenimizde bu yıl 500 çocuğumuzu sünnet ettiriyoruz. Sünnet, hem geleneklerimizin hem de dinimizin bir gereği. Sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında bu tür etkinliklerde hep bir arada olacağız. Geleneksel olarak düzenlediğimiz sünnet şöleniyle çocukların delikanlılığa ilk adımı attıkları bu unutulmaz günlerinde yanlarında olmak ve sizlerin mutluluğuna ortak olmak bizler için de büyük bir mutluluk kaynağı. Burada çocuklarımızın ilk mürüvvetini, ilk heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Sünnet edilen çocuklarımıza geçmiş olsun diyorum, anne babalarına ve vatana hayırlı evlat olmalarını temenni ediyorum. Allah damatlıklarını da göstersin inşallah” diye konuştu.
Açılış konuşmasının ardından Kuranı Kerim tilaveti ve Mevlidi Şerif okundu. Ardından çocuklar ve aileleri için eğlence gösterileri gerçekleşti. Programa katılanlar gönüllerince eğlenirken sünnet olan çocuklara hediyeleri de dağıtıldı. Birbirinden eğlenceli görüntülere sahne olan Sünnet Şöleni’nde çocuklar ve aileleri unutulmaz bir gün geçirdiler. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, çocuklar ve aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirirken aileler de Başkan Bıyık’a teşekkür ettiler.

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