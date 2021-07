Sokak hayvanlarının Ekrem amcası şefkatiyle örnek oluyor Evlat gibi gördüğü hayvanları hem besliyor, hem de onlarla sohbet ediyor

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 5 yıldır hayvan sağlığı ve refahı ekibinde yer alan Ekrem Bekgöz, her gün binlerce sokak hayvanına gösterdiği şefkatle örnek oluyor. İlçenin her köşesinde onun gelmesini bekleyen hayvanlar ise Bekgöz'ü sevgiyle karşılıyor.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaşayan ve 5 yıldır Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı hayvan sağlığı ve refahı ekibinde görev yapan 58 yaşındaki Ekrem Bekgöz, her gün bakımını gerçekleştirdiği binlerce sokak hayvanına gösterdiği şefkatle örnek oluyor. Sokak hayvanlarının bakımını üstlenen 10 kişilik bir ekibin parçası olan Bekgöz’ün sevgi mesaisi sabah başlayıp, akşam saatlerine kadar devam ediyor. Sokak köpekleri, kediler, kuşlar ve daha pek çok hayvanın beslenmeleriyle ilgilenen Bekgöz, hayvanların bakımlarını yapmanın yanı sıra, onlarla oyun oynamayı da ihmal etmiyor. Bekgöz, evladı gibi gördüğü hayvanlara gösterdiği şefkatle etrafındaki vatandaşların takdirini topluyor.



"Allah bu dilsiz canlıları bize emanet etti"

Darıca’nın hemen hemen her noktasında binlerce hayvanın bakımını gerçekleştirdiklerini söyleyen Ekrem Bekgöz, "Darıca'nın bütün bölgelerinde beslenme noktalarımız var. Hayvanlarımızın sularını, mamalarını veriyoruz. Hasta olanları veteriner hekimine götürerek tedavilerini yaptırıyoruz, aşılarını yaptırıyoruz. Günlerimizi bunlara feda ediyoruz. İki vardiya olarak çalışıyoruz. Hem gündüz, hem gece sokak hayvanlarımızın bütün bakımlarında ve tedavilerinde çalışmaya devam ediyoruz. Hayvanları seviyoruz. Hasta olduklarında gereken tüm mücadeleyi veriyoruz. Neticede Allah bu dilsiz canlıları bize emanet etti. Genelde trafikte kedilere, köpeklere çok çarpıyorlar. Bunlara da üzülüyoruz. Bunlarla sürekli çalıştığımız için bunlar da bize alışıyorlar, yanımıza geliyorlar. Günümüzü böylece hayvanlarla geçiriyoruz" dedi.



"Aynı bir evlat gibiler"

İnsanlarla konuştuğu gibi sokak hayvanlarıyla da konuştuklarını belirten Bekgöz, "Onlar da sanki dertlerini bize anlatıyorlarmış gibi, onlarla dertleşiyoruz. Hayvanlar da bize gerçekten çok anlayışlı davranıyorlar. Arabamızı tanıyorlar, bizi gördüklerinde hemen yanımıza geliyorlar. Bizimle oynamak istiyorlar. Üstümüzle, başımızla çok oynuyorlar, biz de onlarla oynuyoruz. Bunlarla muhabbet sohbet ederek, çalışmaya devam ediyoruz. Aynı bir evlat gibiler" diye konuştu.



"Bütün insanlarımız bu hayvanlar için bir kap su koysunlar"

Yaklaşık 3 bin civarı hayvana bakıp, onlar için adeta 7 gün 24 saat çalıştıklarını kaydeden Bekgöz, "Vatandaşlarımızın taleplerine en hızlı şekilde koşuyoruz. Hayvanların yaralısına, hastasını hemen veteriner hekimlerimize ulaştırıyoruz. Sağlığına kavuşan, kısırlaştırılan hayvanlarımızı tekrar aldığımız bölgelerdeki besleme noktalarımıza bırakıyoruz. Bütün insanlarımız evlerinin önlerine veya bahçelerine bu hayvanlar için bir kap su koysunlar. Yaz mevsimindeyiz, sıcaklık çok yüksek. Birer kap su, biraz mama, yiyecek koyarlarsa, özellikle trafikte daha dikkat ederlerse çok iyi olur" şeklinde konuştu.

