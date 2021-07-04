Korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak kumar oynayan şahıslara suçüstü baskın

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal ederek kumar oynarken polis ekiplerinin yaptığı baskınla suçüstü yakalanan 21 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir adreste kumar oynandığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından belirlenen adrese baskın yapıldı. Yapılan baskında 21 kişi maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek kumar oynarken suçüstü yakalandı. Yapılan aramalar sırasında bir şahsın üzerinden ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili kumar oynayan şahıslar ve iş yeri sahibi hakkında adli işlem yapıldı.

Baskın sırasında masalar üzerinde bulunan para ve kumar malzemelerine el konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.