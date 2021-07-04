İMES OSB’de trafik yoğunluğu azaltılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İMES OSB’de trafik yoğunluğu azaltılacak

İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İMES OSB'nin bağlantı yolları OSB giriş çıkışlarında yaşanan trafik sıkışıklığını önlemek amacıyla dönel kavşaktaki yoğunlaşmayı azaltacak bir çalışma yapacaklarını söyledi.

İMES OSB’de trafik yoğunluğu azaltılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İMES OSB’nin bağlantı yolları OSB giriş çıkışlarında yaşanan trafik sıkışıklığını önlemek amacıyla dönel kavşaktaki yoğunlaşmayı azaltacak bir çalışma yapacaklarını söyledi.
Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, makine, makine yan sanayi, demirçelik, otomotiv yan sanayi, plastik enjeksiyon, ısıl işlem, cam sanayi gibi alanlarda faaliyet gösteren 32’si yabancı sermayeli olmak üzere 308 firmanın yer aldığı Dilovası İMES OSB yönetimiyle bir araya geldi. İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan’ın konuğu olan Başkan Büyükakın, OSB’nin bağlantı yolları ile bölgede yapılması planlanan projeler hakkında OSB yönetimi ve üye iş yeri temsilcileriyle görüş alışverişinde bulundu.

"Transit geçiş sağlanmasını amaçlıyoruz"
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu ve Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç’ün de yer aldığı birliktelikte, OSB kavşağında yapılacak düzenlemeyi yerinde inceleyen Başkan Büyükakın, "Ulaşımın zirve yaptığı saatlerde tırların ve diğer araçların oluşturduğu araç baskısını en aza indirmek istiyoruz" dedi.
Dilovası OSB bağlantısı Projesi ile zirve saatlerde yaklaşık 5000 aracın yolculuk yaptığı kavşakta ve OSB giriş çıkışlarında yaşanan trafik sıkışıklığını önlemek amacıyla dönel kavşaktaki yoğunlaşmayı azaltacak çalışma için bir açıklama yapan Büyükakın, "Bu hedef doğrultusunda kavşağa erken U dönüşler ve dönüş şeritleri projelendirdik. Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) bağlantı kolu ile Demirciler arası bağlantısı yer altına alarak transit geçiş sağlanmasını da amaçlıyoruz" diye konuştu.

"Trafiğin dönel kavşağa baskı yapmasını engelleyeceğiz"
Yapılması planlanan transit geçişle kavşağa giren araç sayısı azaltarak, iyileştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Büyükakın, "Ayrıca yapımı devam eden Tır Parkı’ndan KMO bağlantı koluna direkt yapılan bağlantı ile tır parkının ürettiği trafiğin dönel kavşağa baskı yapmasını da engelleyeceğiz. Katma değeri yüksek ürünlerin üretildiği bir Türkiye’nin varlığı geleceğe çok daha güçlü bakmamıza neden oluyor. Bir taraftan istihdam bir taraftan üretim diğer bir taraftan yüksek teknoloji ürünlerinin üretilmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak sanayicimizin ve girişimcimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak kumar oynayan şahıslara suçüstü baskın
YEREL HABERLER Korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak kumar oynayan ...
Polis ekiplerinin durdurduğu araçta değerli taş ve tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Polis ekiplerinin durdurduğu araçta değerli taş ve ...
TEM'de hafriyat kamyonu alev alev yandı
YEREL HABERLER TEM'de hafriyat kamyonu alev alev yandı
Sokak hayvanlarının Ekrem amcası şefkatiyle örnek oluyor Evlat gibi gördüğü hayvanları hem besliyor, hem de onlarla sohbet ediyor
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarının Ekrem amcası şefkatiyle örnek ...
Yuvacık’taki güneş santralleri 63 milyon TL’lik tasarruf sağlayacak
YEREL HABERLER Yuvacık’taki güneş santralleri 63 milyon TL’lik ...
Eylem planıyla İzmit Körfezi'nde müsilajla mücadele hareketlendi
YEREL HABERLER Eylem planıyla İzmit Körfezi'nde müsilajla ...
Kocaeli’de şimşekler geceyi aydınlattı
YEREL HABERLER Kocaeli’de şimşekler geceyi aydınlattı
Otomobil ile çarpışan kasalı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil ile çarpışan kasalı motosiklet sürücüsü ağır ...
Kartepe'de metrekareye 40 kilogram yağış düştü; dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı
YEREL HABERLER Kartepe'de metrekareye 40 kilogram yağış düştü; ...
Taşan dere sebebiyle kapanan yol tekrar açıldı
YEREL HABERLER Taşan dere sebebiyle kapanan yol tekrar açıldı
Kandıra karpuzu tescillendi Aromasıyla ünlü Kandıra karpuzu Coğrafi İşaretli Ürün oldu
YEREL HABERLER Kandıra karpuzu tescillendi Aromasıyla ünlü Kandıra ...
Dere taşınca Sapanca-Kartepe yolu ulaşıma kapandı 3 saattir kapalı olan yolun açılması için çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Dere taşınca Sapanca-Kartepe yolu ulaşıma kapandı 3 ...
Kocaeli’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Kocaeli’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Çevreyi kirleten 20 tesise 2 milyon 968 bin 800 TL ceza kesildi İzmit Körfezi’nde 674,835 metreküp deniz salyası toplanarak bertaraf edildi
YEREL HABERLER Çevreyi kirleten 20 tesise 2 milyon 968 bin 800 TL ...
Türkiye'nin ilk Orman Kütüphanesi açıldı
YEREL HABERLER Türkiye'nin ilk Orman Kütüphanesi açıldı
Kereste fabrikasında filo patladı, itfaiye ekipleri alarma geçti
YEREL HABERLER Kereste fabrikasında filo patladı, itfaiye ekipleri ...
İzmit Belediyespor, milli basketbolcuyu kadrosuna kattı
YEREL HABERLER İzmit Belediyespor, milli basketbolcuyu kadrosuna ...
Türkiye’nin ilk orman kütüphanesi Kocaeli’nde açıldı
YEREL HABERLER Türkiye’nin ilk orman kütüphanesi Kocaeli’nde açıldı
Kızının çıplak fotoğraflarını çektiği iddia edilen babaya 5 yıl hapis
YEREL HABERLER Kızının çıplak fotoğraflarını çektiği iddia edilen ...
Terk edilen 150 yıllık ahşap ev, çiçeklendirilerek hayata döndürüldü
YEREL HABERLER Terk edilen 150 yıllık ahşap ev, çiçeklendirilerek ...
Darıca’da 500 çocuk erkekliğe ilk adımı attı
YEREL HABERLER Darıca’da 500 çocuk erkekliğe ilk adımı attı
Türkiye’nin sondaj gemisi ‘Yavuz’ Kocaeli’ne demir attı
YEREL HABERLER Türkiye’nin sondaj gemisi ‘Yavuz’ Kocaeli’ne demir ...
Sağlık çalışanları yangın tüpleri ile yanan ormanı söndürmeye koştu Hastane yanında çıkan orman yangınını sağlık çalışanları söndürdü
YEREL HABERLER Sağlık çalışanları yangın tüpleri ile yanan ormanı ...
Orman yangınına ilk müdahale sağlık çalışanlarından
YEREL HABERLER Orman yangınına ilk müdahale sağlık çalışanlarından