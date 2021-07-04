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Kocaeli Valiliği: "Sağanak yağışta can ve mal kaybı yaşanmadı"

İHA

Kocaeli Valiliği: "Sağanak yağışta can ve mal kaybı yaşanmadı"

Kocaeli Valiliği, dün etkili olan sağanak yağış sırasında heyelan, mahsur kalma ve kaybolma olaylarının meydana geldiğini ve ekiplerin olaylara gecikmeksizin müdahale ettiğini belirterek, can ve mal kaybı yaşanmadığını açıkladı.
Kocaeli'de dün saat 15.30 sıralarında başlayan sağanak yağış, kentin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağmur sırasında Kartepe'de heyelan ve mahsur kalma, Körfez ilçesinde ise kaybolma olayları meydana geldi. Konuyla ilgili Kocaeli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin olaylara gecikmeksizin müdahale ettiği belirtilerek, "Yoğun yağış sonrası Kartepe ilçesi Maşukiye Mahallesi Cam Teras Tesisleri bölgesinde meydana gelen heyelanda yol kapanmış, sonrasında iki bölgede mahsur kalan araç ve insanlar Kocaeli AFAD (3 AKT 1 araç), itfaiye, jandarma ve KBB ekiplerince kurtarılmışlardır. Körfez ilçesinde mantar toplamaya çıkan 2 kişi ise gelen ihbar sonucu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince sağ salim kurtarılmıştır" denildi.
Açıklama şöyle devam etti:
"Kartepe ilçesi Maşukiye Hürmet Sokak’ta bulunan bir evde yaşayan insanların mahsur kaldığı yönünde ihbar yapılması sonucu ekipler harekete geçmiş, Cevdet Özmetin tarafından yapılan ikinci bildirimde hane halkının kendi imkânları ile güvenli bölgeye geçtikleri öğrenilmiştir. Kartepe ilçesi Maşukiye Kuzu Yayla’da dağ yürüyüşü yapan 5 vatandaş, yağmur sonrası mahsur kalmıştır. Yapılan ihbar sonrasında bölgeye jandarma ekipleri sevk edilerek vatandaşlar kurtarılmıştır. Yine Kartepe ilçesi Maşukiye Cevizli bölgesinde yağan yağmur sonrası oluşan heyelandan Sapanca Yolu Caddesi'nde molozlar birikmiş ve yolu kapatmıştır. Karayolları 14. Şube ekiplerinin çalışmaları sonucunda yol trafiğe tekrar açılmıştır. Kartepe ilçesi Maşukiye otoban köprüleri bölgesinde motosikletleriyle mahsur kalan 2 vatandaş ise yardım talepleri sonrasında kendi imkânlarıyla kurtulmuşlardır. Valiliğimizin koordinasyonunda ilimiz genelinde meydana gelen aşırı yağışlar sonucu oluşan hasar ve mağduriyetlerle ilgili kurum ve kuruluşlar seferber edilerek gecikmeksizin müdahale edilmiş, herhangi bir mal ve can kaybı yaşanmasının önüne geçilmiştir. İlimiz genelinde kapalı yolumuz bulunmamaktadır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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