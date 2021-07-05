Su oluğu ile çatı arasında sıkışan kedi için seferber oldular 



DERİNCE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Derince ilçesinde, 6 katlı apartmanın çatısında su oluğu ile çatı arasında sıkışarak, asılı kalan yavru kedi, itfaiye ekibince merdivenle kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde, Derince'nin Sırrıpaşa Mahallesi´nde meydana geldi. Apartman sakini Akif Kartal, defalarca karga konup, gittiğini görünce penceresini açtı. Kartal, yavru kedinin sesini duyarken, yağmur oluğu ile çatı arasında sıkışarak, asılı kalan kediyi gördü. Kartal´ın haber vermesi üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi geldi. İtfaiye merdiveniyle çatıya yaklaşan itfaiyeci, asılı kalan yavru kediyi alarak, indirdi.

'KEDİYİ, KARGA HABER VERDİ'

Yavru kedinin apartman kapısından girdiğini ve yolunu şaşırdığını tahmin ettiğini belirten Akif Kartal, "Karganın pencereye sürekli konması beni çok şaşırttı. Pencereyi açıp yavru kediyi asılı halde gördüğümde karganın bana haber verdiğini anladım. Hayvanların gösterdiği bu hassasiyeti görünce oldukça duygulandım. Büyükşehir ekipleri de özenle ve vakit geçirmeden kediyi kurtardı" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Derince Mesut ÇATAK

2021-07-05 14:42:12



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