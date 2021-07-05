Alevlerin esir aldığı dairedeki 8 yaşındaki çocuğu yanmaktan vatandaşlar kurtardı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir binanın 5. katında çıkan yangında 8 yaşındaki çocuk, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen çocuk hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Atatürk Mahallesi 5114/10. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binanın beşinci katında yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesiyle daire alevlere teslim oldu. Binadan yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada içeride küçük bir çocuğun mahsur kaldığı bilgisi üzerine harekete geçen vatandaşlar, yanan dairenin içine girerek 8 yaşındaki B.A.’yı alevlerin içerisinden kurtardı. Dumandan etkilenen küçük çocuk, bölgeye sevk edilen ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kısa sürede yangının meydana geldiği adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çabasının ardından yangın söndürüldü. İtfaiye ekipleri daha sonra dairede soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Hastanede tedaviye alınan B.A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, daire kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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