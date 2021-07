İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen Renkli Düğümler Sokak Etkinliği ile üreten kadınların el emeği ürünleri ağaçlarda sergilendi.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün Renkli Düğümler Sokak Etkinliği Cumhuriyet Parkı'nda gerçekleşti. İZMEK eğitmenleri ve kursiyerlerinin rengarenk el emeği ürünleriyle süslenen ağaçlar vatandaşların ilgi odağı oldu. İZMEK’te müzik dersi alan kursiyerlerin şarkılarının eşlik ettiği Renkli Düğümler Sokak Etkinliği ile kursiyerler ürünlerini vatandaşlarla buluşturma imkanı yakaladı.



"Kadın elinin değdiği her şey güzelleşiyor"

Süslemeleri çok beğendiğini belirten İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet , "Kadınlarımızın eline, emeğine sağlık. Kadın elinin değdiği her şey güzelleşiyor. Her şey yaşadığımız bu kent için. Biz istedik ki, kadınlarımız el emeği ürünlerini vatandaşlarla buluşturabilsin. Tıpkı Ege’nin renkli kasabalarında olduğu gibi rengarenk bir alan oluşturdular" dedi.

