Kocaeli´de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı 

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İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´de, terör örgütü DEAŞ´a yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ´a yönelik operasyon düzenledi. DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen 5 kişi, bu sabah düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Mesut ÇATAK

2021-07-06 10:43:21



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