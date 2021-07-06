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Kocaeli’de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

İHA

Kocaeli’de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Kocaeli’de DEAŞ silahlı terör örgütü için faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 5 kişi, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, örgüt için faaliyetlerde bulunan 5 kişinin kimlikleri tespit edildi. Şahısların yakalanması için ekipler tarafından operasyon düzenlendi.
Gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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