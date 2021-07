Kursiyerlerin hünerleri sahnede sergilendi

Darıca Belediyesi İskoliye Sanat Akademisi'nde eğitim gören kursiyerlerin hünerlerini sergilediği İskoliye Sanat Geceleri, final gecesiyle sona erdi.

Türk sanat müziğinden, Türk halk müziğine ve tiyatroya kadar amatör ruhla sahneye çıkan kursiyerler, yıl boyunca öğrendikleri bilgileri sahnelediler. İskoliye Mektebinin bahçesinde Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve eşi Havva Bıyık'ın ev sahipliğinde gerçekleşen final gecesine, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir ve AK Parti Darıca İlçe Kadın kolları Başkanı Selma Gülenç ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

Protokol şarkılara eşlik etti

İskoliye Sanat Gecelerinde final gecesinde sahneye çıkan kursiyerlerin sahne performansı tam not aldı. Darıcalı vatandaşlar söylenen şarkılara ve türkülere eşlik ederek gönüllerince eğlendi. Protokol de zaman zaman şarkılara eşlik ederken, sahne alan kursiyerleri tebrik ettiler.



"Bizim çocuklar, bizim sanatçılar"

Darıca’nın kültür sanat şehri olması için yatırımların artarak devam edeceğini ifade eden Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık "Darıca Belediyesi olarak ilçemizin kültür sanat şehri olması için çalışıyoruz. Dışarıdan para verip sanatçı getirerek eğlence yapmak yerine bizim çocuklarla yol yürümek istiyoruz. İskoliye Sanat Geceleri’nde gördük ki bizim çocuklarımız fırsat verildiğinde her şeyin en iyisini yapabiliyor. Burada dinlediğiniz herkes bizim çocuklarımız, bizim sanatçılarımız. Ben emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah her yıl bu tür organizasyonlarla yeni sanatçılar yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi.

