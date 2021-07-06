Seyyar satıcının tezgahında cinsel içerikli hap ele geçirildi



İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´de, bir seyyar satıcının tezgahında ve evinde yapılan aramalarda cinsel içerikli 6 bin 870 hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit´te bir seyyar satıcının tezgahındaki hapların cinsel içerikli ve gümrük kaçağı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine seyyar satıcının evinde de arama yapıldı. Şüphelinin tezgahında ve evinde bulunan 6 bin 870 hapa el konuldu. Seyyar satıcı hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu´na muhalefet suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Mesut ÇATAK

2021-07-06 11:38:48



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