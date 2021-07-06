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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kartepe Belediyesi temmuz ayı meclisi toplandı

İHA

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman başkanlığında temmuz ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Meclis toplantısında 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Kartepe Belediyesi temmuz ayı meclisi toplandı

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman başkanlığında temmuz ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Meclis toplantısında 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.
Meclis toplantısı öncesinde açıklama yapan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Bir önceki dönem belediye başkanımız Hüseyin Üzülmez’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadık. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesinin, ilçemizin, belediyemizin ve Kocaelispor camiamızın başı sağolsun. Merhum başkanımızı bir kez daha meclis salonunda rahmetle ve minnetle yad etmeyi borç biliyorum. Hüseyin başkanımızın adının yaşatılması için çalışmalara başladık. Bu çalışmalar sonrasında bilgilendirme yapacağız" dedi.

"İlçemiz için büyük bir kazançtır"
5 adet yeni kamyon alındığını belirten Başkan Kocaman, "Tören yapılmadan ilgili müdürlüklere gönderildi. 5 aracın hepsi kar küreme aracı olarak hizmet edecektir. İlçemiz için büyük bir kazançtır. Bu araçlar Arslanbey ve Avluburun yollarının açılması ve tuzlama çalışmalarında ilçemize hizmet edecektir. Araçlardan bir tanesi asfalt yama robotuna dönüştürülecektir" diye konuştu.

"İlçemize 50 milyon TL’lik alt yapı yatırımı yapılmaktadır"
Geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağışa değinen Kocaman, "Geçmiş yıllara nazaran büyük bir felaket yaşamadık. Maşukiye Mahallesinde sorun yaşandı. Sel baskını olmadı. İnşallah daha kötüsü yaşanmasın. Alt yapı çalışmaları aralıksız devam etmektedir. İlçemiz 11 yaşındadır. İlçemize bu yıl sadece 50 milyon TL’lik alt yapı yatırımı yapılmaktadır. Önümüzde ki yıllarda daha da hızlanacaktır. Mevsim dengeleri değişti. Geçen yağmurda metre kareye 40 kg yağmur düştü. Ekiplerimiz hazırlıklıydı" dedi.

Gündem maddeleri
Meclis gündeminde yer alan Uzunçiftlik, Fatih Sultan Mehmet, Sarımeşe, Rahmiye ve Arslanbey Mahalleleri içerisinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, Maşukiye Mahallesi imar planı değişikliği, Çepni Mahallesi uygulama imar planı değişikliği, 1 yıl süre ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Kocaeli İl Müdürlüğüne tahsis edilen binanın tahsis süresi biteceğinden tahsis süresinin yenilenmesi maddeleri oy çokluğu ile kabul edildi.

Yeni araç
Meclis gündemine gelen Dumlupınar Mahallesi Değirmenli Sokak No:27 adresinde bulunan binanın, Dumlupınar Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılmak üzere Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğüne bedelsiz tahsis edilmesi ve Karatepe Mahallesi geçiş hakkı talebi, plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilirken, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde kullanılmak üzere 1 adet hidrolik sıkıştırmalı çöp toplama kamyonunun temin edilmesi ve Balaban Mahallesi taşınmaz alımı da oy birliği ile kabul edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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