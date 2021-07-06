Darıca Gençlerbirliği'nde Yiğit dönemi

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DARICA, (DHA) Mlsli.com 3'üncü Lig ekiplerinden Darıca Gençlerbirliği, yaptığı yazılı açıklamada tecrübeli teknik adam Sarp Yiğit ile anlaşıldığını açıkladı.

Sergen Yalçın, Mustafa Denizli ve Tayfur Havutçu gibi önemli teknik adamlarla çalışan ve kariyerine tek başına devam etmek isteyen Yiğit, önceki gün Darıca Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Arif Gülen ile yaptığı görüşmede görevi kabul etti. Gülen ile Yiğit'in önümüzdeki günlerde resmi imzayı atıp basın toplantısı yapacakları belirtildi

.DHA-Spor Türkiye-Kocaeli DHA

2021-07-06 14:15:34



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