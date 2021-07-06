Göle dönen yolda araçlar zor anlar yaşadı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde etkili olan yağmur sonrasında yollarda oluşan su baskınları, araç sürücülerine zor anlar yaşattı.

Kocaeli’de sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış tüm ilçelerde etkisini sürdürüyor. Yağış sonrasında Gebze ilçesinde de araçların sıklıkla kullandığı bir çok caddede su baskınları meydana geldi. Şiddetli yağışla birlikte adeta göle dönen yollarda, araç sürücüleri hareket etmekte güçlük çekti. Bazı otomobiller yolda kalırken, bazıları da kaza yaptı. Su birikintileri uzun araç kuyruklarının oluşmasına da sebep oldu. Sürücülerin zorluk çektiği bölgelere sevk edilen belediye ekipleri, su baskınlarının önüne geçebilmek için yoğun çaba sarf ediyor. Kocaeli genelinde şiddetli yağışların Cuma gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.