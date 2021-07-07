Kocaeli’de sahte alkol operasyonu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde polis ekipleri tarafından bir iş yerinde yapılan aramalarda, 33 şişe etil alkol ve alkol araması ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Gebze ilçesinde bulunan bir işyerine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda, iş yer ve bir araçta yapılan aramalarda yaklaşık 2 litrelik 33 şişe tıbbi kullanım amaçlı etil alkol, 105 adet çeşitli markalarda alkol aroması ele geçirildi.

Konu ile ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

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