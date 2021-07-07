Başkan Kocaman, çiftlerin nikahını kıydı

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, normalleşme sürecinde genelgeye uygun olarak yeniden başlayan törenlerde çiftleri ve aileleri yalnız bırakmıyor.

Mustafa Kocaman, belediye personellerinden Melek Savaş’ın oğlu Talha Savaş ile Gökçe Korkmaz'ın, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle nikahlarını kıydı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman, daha sonra 9 çiftin nikahına, 2 çiftin nikah törenine, 1 çocuğun ise sünnet düğününe katıldı. Tarafları tebrik ederek Mustafa Kocaman, hediyelerini takdim etti. Aileler ve çiftler ise mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan Kocaman'a teşekkürlerini sundu.

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