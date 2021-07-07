Leonardo´nun Salvator Mundi tablosu ipek halıya işlendi 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Leonardo´nun Salvator Mundi tablosu ipek halıya işlendi 

DHA

Leonardo´nun Salvator Mundi tablosu ipek halıya işlendi 


Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)LEONARDO da Vinci'nin, dünyanın en pahalı tablosu olarak bilinen, 450 milyon 300 bin dolara satılan eseri 'Salvator Mundi' tablosu, Hereke ipek halısına işlendi. Halı firması sahibi Nurhan Ör, 8 ayda 500 bin düğüm atılarak tablonun bire bir çalışmasını, saf ipekten halıya dokuduklarını söyledi.
Kocaeli´nin Körfez ilçesinde, has ipekten yapılan Hereke halıları, dünyanın dört bir yanına satılıyor. Dokuma tezgahlarında el emeğiyle üretilen ipek halılar, kendine özgü desenleriyle de ilgi çekiyor. İpek halı dokuyanların sayısı geçen yıllara oranla azalsa da burada üretilen ipek halılar dünyanın farklı noktalarına gönderiliyor. Bir halı firması, ressam Leonardo da Vinci'nin eseri Salvator Mundi tablosunu ipek halıya işledi. Tablonun boyutları da olan 45 santimetre genişliğinde ve 66 santimetre yüksekliğinde yapılan halı, çerçeveye alındı.
Hereke´de 4 kuşaktır dokuma tezgahlarında ipek halı üretimi yaptıklarını söyleyen Nurhan Ör, "Son 1,5 yıldır çok zor şartlarda çalışıyoruz. Ülkeye gelen yabancı misafir olmaması, mağazalarımızın kapalı olması bu süreçte bizi çok etkiledi. Bu süreçte biz de kendimizi geliştirmeye çalıştık özellikle dünya klasiklerinden ürünler yapmaya çalıştık. Bunlardan bir tanesi de 'Salvator Mundi´ tablosu. Bildiğim kadarıyla bu tablo dünyanın en değerli tablosu, bir açık artırmada satın alındı. Bunun üzerine desen çalışması olarak yaklaşık 2,5 ay, dokuma süresi olarak da 8-9 ay yani toplamda bir yıllık bir emeğin ürünü" diye konuştu.
`SAF İPEK KULLANILARAK 500 BİN DÜĞÜM ATILDI´
Halıda 500 binin üzerinde düğümün bulunduğunu ifade eden Ör, "Ölçü, desen ve resim olarak bire bir yapıldı. Ufak tefek kendi eklemelerimiz var ve santimetre karede 150 düğümle çok özel bir çalışma yaptık. Bu halı tamamen saf ipekten ve yüzde yüz el işçiliğiyle yaptık. Tam anlamıyla bir Hereke halısı oldu. Bu üründe toplamda 500 bin düğümün üzerinde bir çalışma yapıldı" dedi.
`BİR YILLIK EMEK VAR´
Ör, orijinal tablonun 450 milyon dolara satıldığını belirterek, "Bu halının üzerinde de yaklaşık bir yıllık emek var, baktığınız zaman biz de 4-5 bin dolar bir işçilik ödedik. Küçük bir kar marjıyla satmayı planlıyoruz. Bu tabloya Leonardo da Vinci´nin harcadığı zamandan daha uzun bir zaman harcadığımızı söyleyebilirim" ifadesini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Körfez Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2021-07-07 11:08:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Bıyık, gençlerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Bıyık, gençlerle bir araya geldi
Başkan Kocaman, çiftlerin nikahını kıydı
YEREL HABERLER Başkan Kocaman, çiftlerin nikahını kıydı
Darıca Gençlerbirliği’nin yeni teknik direktörü Sarp Yiğit oldu
YEREL HABERLER Darıca Gençlerbirliği’nin yeni teknik direktörü Sarp ...
Hasaneyn Yasakdüzü Spor Kompleksi için finans desteği protokolü
YEREL HABERLER Hasaneyn Yasakdüzü Spor Kompleksi için finans desteği ...
Haldun Alagaş’ın adı memleketinde ölümsüzleştirilecek
YEREL HABERLER Haldun Alagaş’ın adı memleketinde ölümsüzleştirilecek
Kocaeli’de sahte alkol operasyonu
YEREL HABERLER Kocaeli’de sahte alkol operasyonu
Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
YEREL HABERLER Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Ters yönden giden servis minibüsü motosikletli kuryeyle çarpıştı
YEREL HABERLER Ters yönden giden servis minibüsü motosikletli ...
Öğrencilerin LGS başarısı
YEREL HABERLER Öğrencilerin LGS başarısı
Kocaeli'de zincirleme kaza; 1 yaralı
YEREL HABERLER Kocaeli'de zincirleme kaza; 1 yaralı
El Sanatları Festivaline başvurular sürüyor
YEREL HABERLER El Sanatları Festivaline başvurular sürüyor
Göle dönen yolda araçlar zor anlar yaşadı
YEREL HABERLER Göle dönen yolda araçlar zor anlar yaşadı
Kuvvetli sağanak yağışın sebep olduğu kaza D-100’ü trafiğe kapattı
YEREL HABERLER Kuvvetli sağanak yağışın sebep olduğu kaza D-100’ü ...
Darıca Gençlerbirliği'nde Yiğit dönemi
YEREL HABERLER Darıca Gençlerbirliği'nde Yiğit dönemi
Kartepe Belediyesi temmuz ayı meclisi toplandı
YEREL HABERLER Kartepe Belediyesi temmuz ayı meclisi toplandı
Çiçeği burnunda çifti üzen kaza En mutlu gününde pastası devrilince duygu dolu anlar yaşadı
YEREL HABERLER Çiçeği burnunda çifti üzen kaza En mutlu gününde ...
Üvey babasını bıçaklamıştı, müebbet ve 12 yıl hapis cezası aldı
YEREL HABERLER Üvey babasını bıçaklamıştı, müebbet ve 12 yıl hapis ...
Ece Seçkin Kocaeli'yi coşturdu Ece Seçkin karantinada yazdığı şarkıyı ilk kez Kocaeli'de seslendirdi
YEREL HABERLER Ece Seçkin Kocaeli'yi coşturdu Ece Seçkin karantinada ...
The kitten stuck on the roof saved by the fire department
YEREL HABERLER The kitten stuck on the roof saved by the fire ...
Başiskele'nin genç yetenekleri sahnede
YEREL HABERLER Başiskele'nin genç yetenekleri sahnede
Seyyar satıcının tezgahında cinsel içerikli hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Seyyar satıcının tezgahında cinsel içerikli hap ele ...
Kursiyerlerin hünerleri sahnede sergilendi
YEREL HABERLER Kursiyerlerin hünerleri sahnede sergilendi
Boş arazide bulunan kutular AFAD ekiplerini harekete geçirdi
YEREL HABERLER Boş arazide bulunan kutular AFAD ekiplerini harekete ...
Binlerce kişiye tanı koyulan pandemi polikliniği boş kaldı
YEREL HABERLER Binlerce kişiye tanı koyulan pandemi polikliniği boş ...