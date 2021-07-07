Gebze'de halk buluşmaları yeniden başladı

Gebze Belediyesi tarafından her çarşamba günü düzenlenen halk buluşmaları, normalleşme süreci ile birlikte yeniden başlatıldı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün başlattığı halk buluşmalarına pandemi nedeniyle ara verilmişti. Kontrollü normalleşme döneminde halk buluşmalarını yeniden başlatan Büyükgöz, vatandaşları her hafta çarşamba günü ağırlamaya başladı. Vatandaşlarla bir araya gelerek, onların dertlerini çözmeye, talep ve önerilerini dinlemeye ayıran Büyükgöz, "Pandemiyle mücadele döneminde bir süre ara verdiğimiz halk buluşmalarımızı yeniden başlatmış bulunuyoruz. Hemşerilerimizle yine iç içe olmaya özen göstereceğiz, onların sorunlarını dinleyip, dertleriyle dertleneceğiz. Çözüm odaklı yaptığımız çalışmalar doğrultusunda vatandaşımızın istek ve taleplerini yerine getirmek için elimizden ne geliyorsa yapmaya da devam edeceğiz. Buraya gelemeyen vatandaşlarımız için de mahalle meclislerimizi yeniden başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

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