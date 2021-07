İş adamını diri diri yakan 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi Yasak aşk cinayetinde mütalaa verildi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 19 yıl önce yasak aşk yaşadığı kadının yakınları tarafından darp edildikten sonra, aracı ile birlikte diri diri yakılan iş adamının davasında mütalaa verildi. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, 5 sanığın 'ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası' ile cezalandırılmasını talep etti.

Olay, 2002 yılında Kocaeli’nin Körfez ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2002 yılında Körfez ilçesinde çelik konstrüksiyon işi yapan Mustafa Yılmaz bir anda ortadan kayboldu. Polis ekiplerinin araştırması sonucu bir ipucu bulunamadı. 2020 yılında olayla ilgili açılan dosya tekrar incelenmeye başlandı. Yapılan incelemede Mustafa Yılmaz'ın yanında çalışan M.S. ile yasak aşk yaşadığı ve bu durumu öğrenen M.S.'nin kocası B.B.'nin ise Kocaeli'ye geldiği belirledi. Bu durum üzerine daha sonra M.S.'nin 7 kişilik ailesinin yanlarına 3 kişiyi de alarak, Mustafa Yılmaz'ı kaçırdıkları, Körfez ilçesinde darp ettikten sonra diri diri aracına koyarak yaktıkları, aracı da uçurumdan attıkları tespit edildi. Tespitin sonrasında M.S., eşi B.B. ve ailelerinin de aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltında suçunu itiraf ederek adliyeye sevk edilen şahıslardan S.S., A.S., R.S., İ.K., N.T. ve O.K. tutuklandı. Diğer şahıslardan 1’i adli kontrol, diğer 3 kişi ise savcılık ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



"Her bir sanık için ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi"

'Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan yargılanan sanıkların, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Duruşma salonunda taraf avukatları hazır bulunurken, tutuklu sanıklar da SEGBİS ile katıldı. Duruşmada tek tek söz alan sanıklar olayla ilgili bir alakalarının olmadığını söyleyerek, tahliyelerini istedi. Tutuklu sanıklardan S.S.'nin de vefat ettiği öğrenildi. Olayla ilgili mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıkların suç tarihinde fikir birliği içinde hareket ettiği, maktul Mustafa Yılmaz'ı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürdüğü tespit edildiğinden sanıkların ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Duruşma, avukatların süre talep etmesi üzerine ertelendi.

