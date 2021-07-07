Türkiye’nin en büyük Tıbbi Aromatik Bitkiler tesisinin temeli atıldı Bu tesiste üretilen yağlar hem ilaç, hem de kozmetik sektöründe kullanılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dünyanın sayılı, Türkiye’nin ise en büyük Tıbbi Aromatik Bitki Üretim ve İşleme Tesisi’nin temelini attı. 42 dekar alanı kapsayan tesiste su buharı yöntemi ile uçucu yağlar elde edilecek, katma değeri yüksek tarım ürünleri ekilecek ve bu ürünler ilaç, takviye gıda ve kozmetik sektöründe kullanılacak.

Türkiye’nin en büyüğü olma özelliğini taşıyacak olan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Distilasyon Tesisi’nin temeli Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde düzenlenen törenle birlikte atıldı. Törene, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ve çok sayıda davetli katıldı. Önümüzdeki yılın mayıs ayında tamamlanması beklenen tesiste ARGE ve ÜRGE çalışmaları yapılacak. Su buharı yöntemi kullanılarak uçucu yağlar elde edilecek olan tesiste, günde 6 tank 18 bin kilogram günlük ürün işleme kapasitesi öngörülürken, sonraki aşamalarda tank sayısının 24’e çıkarılması ve günlük ürün işleme kapasitesinin 72 bin kilograma çıkarılması hedefleniyor. 42 dekar alanı kapsayacak tesiste hem ARGE, hem ÜRGE çalışmaları yapılacak.



"Bu yatırımın bedeli 16 milyon 600 bin lira toplam"

Yapılacak tesiste birçok bilimsel çalışmanın gerçekleştirileceğini ifade eden Başkan Büyükakın, "Burada yapacağımız tesis Türkiye’nin en büyük Tıbbi Aromatik Bitkiler işleme tesisi olacak. Bu yönüyle son derece kıymetlidir. 2 dekarlık alana yapılacak. 2 bin 500 metrekarelik kapalı alanda çalışma yapacağız. Yatırımın bedeli 16 milyon 600 bin lira olan, toplam 9 bin 591 metrekare de kapalı inşaat alanı olan bir tesisin burada az sonra temelleri atılacak. Burada tıbbi aromatik bitkilerin yağını çıkarma faaliyeti gerçekleştirilecek. Sadece bu yapılmayacak, aynı zamanda burada belli türlerin geliştirilmesine yönelik hem ARGE, hem ÜRGE çalışmaları yapılacak buna elverişli bir ortam hazırlıyoruz" dedi.



"Lütfen buraya sahip çıkın, gönlünüzü verin"

Yapılan tesisin çiftçiyi destekleme amacıyla yapıldığını belirten Başkan Tahir Büyükakın, "Lütfen buraya sahip çıkın, gönlünüzü verin. Biz gönlümüzü verdik, inanıyoruz. Bakın bu tesis ve burada yapılacak distilasyon makineleri ile birlikte yaklaşık 20 milyon liralık bir yatırım var. Bunların tamamı aslında çiftçilerimiz için yapılan yatırımdır. Buradan bir kar güdülmüyor. Çiftçileri destekleme maksadıyla yapılan bir faaliyet, o alandaki zenginliği arttırmak için yapılan bir faaliyet” diye konuştu.

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