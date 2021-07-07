Çocuklar müze kültürünü yaşayarak öğreniyor

Kocaeli Müze Müdürlüğü, çocukları kapsayan kültürel mirasın korunması ve farkındalığın arttırılmasına yönelik müze eğitimleri projesini hayata geçirdi.

Kocaeli Müze Müdürlüğü’nün düzenlediği 712 yaş arası çocuklara yönelik eğitim programı, kültürel miras hakkında farkındalık oluşturmayı hedefliyor. 514 Temmuz 2021 tarihleri arasında Kocaeli Müzesi’nde gerçekleşen eğitime katılan çocuklar hem eğleniyor, hem de öğreniyor. Genç nesillerin taşınır veya taşınmaz tüm kültürel miraslarına sahip çıkmaları için bu eğitimleri hazırladıklarını söyleyen Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük, "Eğitimler içerisinde, interaktif etkinlik ve atölyeler gerçekleşmektedir. Bu tür etkinlikler bu yaş grubu öğrenciler üzerinde geliştirici etkiler sağlamaktadır. Genç nesiller kültürel miraslarını tanıyan, bilen ve koruyan bireyler olarak yetişiyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.