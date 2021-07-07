Başiskele’de vektörle mücadele sürüyor

Başiskele Belediyesi, toplum sağlığını tehdit eden, vektör özelliği taşıyan böceklere karşı ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Yaz aylarında su birikintilerinde üremeye başlayan sivrisinek başta olmak üzere karasinek ve diğer haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını sürdüren Başiskele Belediyesi vektörle mücadele ekipleri, ilçe genelinde ilaçlama yapıyor. Başiskele'de vektörle mücadele kapsamında yoğun tempoda çalışan ekipler, ayrıca vatandaşları da bilinçlendiriyor. Vatandaşlara yapılan bilgilendirmede üremeye olanak sağlayan her türlü su birikintileri, kova, bidon, saksı altı, atık lastik gibi yerlerde su birikmesinin önlenmesi, üstlerinin kapatılması veya sık sık biriken suların değiştirilmesi uyarılarında bulunuldu. Hayvan su yalaklarının ve çeşmelerin çevresindeki göllenmelerin giderilmesi ve bunların akar hale getirilmesinin halk sağlığı açısından büyük önem taşıdığı bildirildi.

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