İzmit Belediyesi, liyakat usulüyle okul öncesi öğretmeni alacak

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İzmit Belediyesi, liyakat usulüne göre geçici süreli okul öncesi kadın öğretmen alacağını duyurdu.

İzmit Belediyesi, BEKAŞ bünyesinde istihdam edilmek üzere yakın zamanda hizmete açacağı kreşlerde görev yapacak okul öncesi öğretmeni alacağını duyurdu. İzmit Belediyesi, okul öncesi öğretmenliği ile çocuk gelişimi ve anaokulu öğretmenliği bölümlerinden mezun, 36 yaş arası çocuklarla anlaşabilecek, çocukların bireysel farklılıklarını önemseyen geçici süreli (5 ay 29 gün), okul öncesi kadın öğretmeni alacak. Personel alımı için müracaatlar 14 Temmuz’a kadar online olarak yapılabilecek.

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