Kocaeli’de yüzlerce kilo kaçak tütün ele geçirildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde iki iş yerine düzenlenen operasyonda yüzlerce kilogram ağırlığında kaçak tütün ve binlerce adet makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, kaçak tütün ticareti yapıldığı tespit edilen iki iş yerine operasyon düzenlendi. İzmit ilçesinde bulunan iş yerlerinde yapılan aramalarda, 42 bin 740 adet içi tütün dolu makaron, 123 bin gümrük kaçağı boş makaron, 10 paket tütün, 240 adet sökülmüş TAPDK bandrolü, 225 kilogram açık tütün ele geçirildi.

Olayla ilgisi olduğu belirlenen 2 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

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