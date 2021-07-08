3. kattaki evin penceresinden düşen çocuk yaralandı

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Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde binanın 3. katındaki evin penceresinden, dengesini kaybederek aşağı düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Değirmendere Yalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın evin 3. katında bulunan evinin penceresinden dışarı bakarken, dengesini kaybederek aşağı düşen 2 yaşındaki S.Ö. yaralandı. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan S.Ö. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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