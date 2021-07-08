DAREN kursiyerlerinin ürünleri sergilendi

Darıca Engelsiz Yaşam Merkezi (DAREN) bünyesinde eğitim gören kursiyerlerin el emekleri, yıl sonu sergisi ile görücüye çıktı.

Darıca Belediyesi’nin bünyesinde faaliyet gösteren Darıca Engelsiz Yaşam Merkezi (DAREN) takı tasarım kursunda eğitim gören kursiyerler, yıl boyunca öğrendiklerini yıl sonu sergisinde sergilediler. Özel vatandaşlar birbirinden özel eserlerini sergilerken, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da eşi Havva Bıyık ve AK Parti Darıca İlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Gülenç ile birlikte sertifika dağıtım törenine katıldı. Özel vatandaşlara sertifikalarını veren Başkan Muzaffer Bıyık, Darıca’da engelleri ortadan kaldırmak için canla başla çalıştıklarını söyledi.



"Kapalı pazarda satabilecekler"

Engelli vatandaşlar ve ailelerine müjde de veren Başkan Muzaffer Bıyık, "DAREN ile engelli kardeşlerimize farklı branşlarda eğitimler vererek sosyal hayata hazırlıyoruz. Her biri birbirinden özel ve değerli eserler uzun çalışmanın ve emeğin ürünü. Özel kardeşlerimizin ürettikleri el emeklerini satarak aile ekonomilerine katkıda bulunmaları için çalışma yapıyoruz. Darıca kapalı pazarda hafta sonu engelli kardeşlerimize yer vererek ürünlerini satmalarını sağlayacağız. Bugüne kadar olduğu gibi her zaman engelli kardeşlerimizin ve ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

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