Yarımca alışveriş panayırı başlıyor

Siber güvenlik sektöründe yüksek maaşlı bir işe nasıl girilir?

Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Körfez Ticaret Odası, Körfez Belediyesi ve Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Odası öncülüğünde düzenlenen panayır günleri, 912 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Sürpriz indirimlerin çeşitli etkinliklerle süsleneceği panayır, Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde park alanında gerçekleştirilecek. Körfez Belediyesi, Körfez Ticaret Odası ve Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Odası yetkilileri, tüm vatandaşları panayır tadındaki indirim günlerine davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.