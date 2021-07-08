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Yarımca alışveriş panayırı başlıyor

İHA

Yarımca alışveriş panayırı başlıyor

Körfez Ticaret Odası, Körfez Belediyesi ve Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Odası öncülüğünde düzenlenen panayır günleri, 912 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.
Sürpriz indirimlerin çeşitli etkinliklerle süsleneceği panayır, Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde park alanında gerçekleştirilecek. Körfez Belediyesi, Körfez Ticaret Odası ve Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Odası yetkilileri, tüm vatandaşları panayır tadındaki indirim günlerine davet etti.

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