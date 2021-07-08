Otobüs şoförü tartıştığı yolcuyu tekme tokat dövdü



Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te, halk otobüsü şoförü, tartıştığı yolcuyu tekme tokat dövdü. O anlar bir yolcu tarafından görüntülendi.

İzmitGündoğdu seferini yapan halk otobüsüyle seyahat eden yolcu, ineceği durakta aracın durmadığını iddia etti. Şoförü ise yolcuya düğmeye basmadığını söyledi. Yolcu bunun üzerine bağırıp, şoförün üzerine yürüdü. Şoförü aracı durdurdu, tartışma dışarı taştı. Şoför, elinde poşetler olan yolcuya ardı ardına yumruk ve tekme attı. Araya girenler, şoförle yolcuyu sakinleştirdi. Şoför araca binip seferine devam etti. Olay anı otobüste bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2021-07-08 15:43:37



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