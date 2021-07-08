İzmit Belediyesi'nin alzheimer hastalığıyla mücadele veren vatandaşların sosyal, ruhsal ve bedensel açıdan desteklenmesi amacıyla hizmete açtığı Alzheimer Yaşam Evi’nde faaliyetler sürüyor.

İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Kocaeli'de bir ilk olan Alzheimer Yaşam Evi'nde hastalar, zihinsel egzersiz odası, spor alanı, müzik ve resim gibi sanatsal aktivite alanlarından yararlanarak hastalığın etkilerini azaltmak için uzmanlarla birlikte mücadele veriyor. Alzheimer hastaları sosyal hizmet uzmanı, hemşire ve yaşlı bakım teknikeri ile birlikte alanında uzman kişilerden destek alıyor. 2 haftadır alzheimer evinde vakit geçirerek hastalığın etkinlerini azaltmak adına mücadele eden alzheimer hastaları ve aileleri hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Hastalığının ilerlememesi için hizmet ona iyi gelecek"

Sürecin güzel geçtiğini aktaran alzheimer hastası Fadime Karagöz’ün torunu Esra Karagöz, "Babaanneme 1 yıl önce alzheimer teşhisi konuldu. Belki bugüne kadar olan süreçte kaybettiklerimizi geri getiremeyiz ancak artık unutmaması ve hastalığının ilerlememesi için inşallah bu hizmet ona iyi gelecek. Sohbet etmesi, bildiklerini anlatması bizim için çok önemli. Biz çok memnunuz, en azından haftada iki gün onun için de bir değişiklik oluyor. Sadece babaannem için değil tüm hastalar için mutlu olduk. Herkesin imkanları aynı değil maalesef, maddiyat çok önemli. Eşit şartlarda herkesin kullanabileceği bir imkan oldu burası, çok memnunuz. Başkanımıza teşekkür ediyoruz, eline sağlık" dedi.

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