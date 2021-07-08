TEM Otoyolunda durdurulan otobüste 11 göçmen yakalandı

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Kocaeli TEM Otoyolunda polis ekiplerince durdurulan otobüsün içerisinde 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli TEM Otoyolu’nda, polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde bir otobüs durduruldu. Durdurulan otobüsteki şahısların kimlik kontrollerini yapan ekipler, araçtaki 11 kişinin ülkeye yasa dışı yollardan giren kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Pakistan uyruklu oldukları belirlenen şahıslar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edilirken, otobüs şoförü H.E. hakkında ise 'göçmen kaçakçılığı suçu'ndan işlem yapıldı.

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