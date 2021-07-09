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Fatura ödeme merkezinde yüzlerce kişi dolandırıldı

DHA

Fatura ödeme merkezinde yüzlerce kişi dolandırıldı


Ergün AYAZCihan TEKER/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde bir fatura ödeme merkezini devralan F.S.A., iddiaya göre bir ay boyunca tahsilat yaptıktan sonra ortadan kayboldu. Faturaları ödenmeyince gittikleri fatura ödeme merkezini kapalı görenler, soluğu karakolda aldı.
Orhan Gazi Mahallesi İstiklal Caddesi´nde uzun yıllardır faaliyet gösteren fatura ödeme merkezini bir ay önce F.S.A. devraldı. Bir ay boyunca fatura tahsilatı yapan F.S.A. daha sonra eşyaları alarak, iş yerini kapattı. F.S.A.´nın iş yerinin kapalı olması üzerine başka yerlerde faturalarını ödemek isteyen vatandaşlar, bir önceki faturalarının ödenmediğini öğrenince şikayetçi oldu.  
`KOCA BİR İLÇENİN FATURA PARASINI TOPLAYIP GİTTİLER´ 
Vatandaşlara tahsilat makbuzu altında bir kağıt basıp verdiklerini söyleyen esnaf Hakan Kurt, "Buranın eski sahibi yasal bir şekilde fatura ödemesi alabiliyordu ve bunun bir teminatı vardı. Daha sonra burayı devretmek istedi ve internete ilan verdi. İlanda aylık şu kadar fatura alıyorum burayı devredeceğim, diye not yazmış. Daha sonra İstanbul´dan gelen bir kişi buranın karlı olduğunu görünce aldı. İnsanlar da yıllardır buraya ödeme yaptıkları için hiç şüphe duymamışlar. Kendilerine tahsilat makbuzu altında bir kağıt basıp veriyorlar. Bu kağıtta isim bile yok. İnsanlar fatura ödedik diye boş kağıda para verdiler. Daha sonra milletin parasını alıp topladılar ve şu anda da ortada yoklar. Şu an kapıya hiç gelmezse 50-60 kişi şikayet için geliyor. Bir ayda yapan sayıyı siz düşünün. Koca bir ilçenin fatura parasını toplayıp gittiler" dedi. 
`BENİM GİBİ ÇOK MAĞDUR OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM´
Yıllardır aynı fatura ödeme merkezine gittiğini söyleyen Hatice Keskin, "Bu ayın faturasını ödemeye gelince buranın kapalı olduğunu öğrendim ve ödemek için başka bir yere gittim. Bana orada geçen ayın faturasının da ödenmediğini söylediler ama ben ödemiştim, hatta makbuzu da yanımda. Belki bir yanlışlık vardır diye tekrar buraya geldim ama kapı duvar. Kime gideceğiz, nereye gideceğiz bilmiyoruz. İnsanlar hep buraya ödeme yapmaya geliyordu ve benim gibi çok mağdur olduğunu düşünüyorum. Ben 15-20 senedir bütün ödemelerimi burada yapıyordum, şu anda bir aylık ödenmemiş faturam olduğu görülüyor. Başka bir şey çıkar mı bilmiyorum" diye konuştu.
Yıllardır ödeme yaptığı yer olduğunu söyleyen Cevdet Kılıç, "Ben bu ay bin 870 liralık fatura ödedim. Doğalgaz, su ve elektrik faturalarıydı bunlar. Şu anda da burası kapalı, faturalarımız ödenmemiş mağduruz. Yıllardır burada ödeme yapıyorduk ama bu ay böyle bir sıkıntı yaşadık. Faturayı ödememişiz gözüküyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2021-07-09 09:18:49

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