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Şoförün yolcuyu darbetmeden önceki tartışma kameraya yansıdı

DHA

Şoförün yolcuyu darbetmeden önceki tartışma kameraya yansıdı


İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te halk otobüsü şoförünün tartıştığı yolcuyu otobüsten indirip tekme tokat dövmeden önce, araç içinde yaşanan tartışmanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tarafların tartıştığı, otobüs şoförünün yolcuyu iterek indirdiği görülüyor.
İzmitGündoğdu seferini yapan halk otobüsünde seyahat eden yolcu ineceği durakta aracın durmadığını iddia etti. Şoför ise düğmeye basılmadığını belirtti. Yolcu, bunun üzerine şoförün yanına gelerek, "Neden durmuyorsun?" diye bağırdı. Şoför, yolcuya düğmeye basmadığını ve bu nedenle durmadığını söyledi. Bunun üzerine aracı durduran şoför ile yolcu arasında tartışma çıktı. Yolcu otobüsten inmeyince, "Kapıyı açtık inmedin, diğer durakta inersin o zaman" diyen şoför, yoluna devam etti. Bir süre daha devam eden tartışmanın ardından şoför, aracı durdurup, "İn arabadan adamın canını sıkma" dedikten sonra yolcuyu kolundan iterek indirdi. Yolcu da iterek karşılık verince şoför, tekme tokat saldırdı. Kavgayı, araya giren diğer yolcular ayırdı. Otobüs şoförü, daha sonra araca binerek seferine devam etti. 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olayla ilgili idari soruşturma başlatırken, sürücü soruşturma tamamlanıncaya kadar görevden alındı.
Bu arada, otobüste yaşanan tartışma, aracın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, tarafların tartıştığı ve şoförün yolcuyu omzundan iterek dışarıya çıkardığı görülüyor.   DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU
2021-07-09 11:08:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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