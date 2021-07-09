DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi

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Kocaeli’de polis ekipleri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, örgüt için faaliyetlerde bulunan 5 kişinin kimlikleri tespit edildi. Şahısların yakalanması için ekipler tarafından 6 Temmuz tarihinde operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 3’ü tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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