İzmit’te Çocuk Sinema Okulu açılıyor

İzmit Belediyesi, geleceğin yönetmenlerini, senaristlerini ve oyuncularını ortaya çıkarmak, üreten bir nesil oluşturmak adına Çocuk Sinema Okulu’nu hayata geçiriyor.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, çocukların sanatçılığını ortaya çıkarmak, hayal gücünü, perspektifini, güç ve farkındalıklarını arttırmak adına Çocuk Sinema Okulu’nu hayata geçiriyor. İzmit Belediyesi, film izlemeyi seven, meslek seçimini sinema alanında planlayan tüm çocuklara ücretsiz eğitim verecek. Çocuk Sinema Okulu’nda, kamera önü oyunculuğu, yönetmenlik, senaryo yazarlığı, montaj, kostüm tasarımı, kamera ve ışık eğitimleri verilecek. Çocuklar, 4 ay sürecek olan eğitimlerini gala ile taçlandıracak. Çocukların hayal gücünü zorlayarak kendilerini ispat etme şansı yakalayacakları Çocuk Sinema Okulu’nda eğitim almak isteyenler, 825 Temmuz tarihleri arasında İzmit’in internet adresinden başvuru yapabilecek. 2728 Temmuz’da ise seçmeler gerçekleştirilecek ve ilk ders 31 Temmuz’da başlayacak.

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