Tarihi Tavşancıl Evleri’nde çalışmalar başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dilovası Belediyesi'nin ortaklaşa gerçekleştireceği Tarihi Tavşancıl Evlerini Yaşatma Projesi'nde ilk çalışma başladı.

Nisan ayında Kocaeli İl Kültür Müdürlüğü ile protokol yapılarak Tavşancıl’da 21'si tescilli, 46'sı tescilsiz toplam 66 tarihi binanın yenileme çalışması protokole bağlandı. Protokolün ardından ilk tarihi evin yenileme çalışması için start verildi. Tavşancıl’da bulunan tarihi evin yenilenmesi ve rölöve çalışması için Tavşancıl’a gelen ekipler çalışma kapsamında bakım, onarım ve cephe çalışmalarına başladı. Ayrıca Tavşancıl’ın milli değeri Yahya Kaptan’ın evi de restore çalışmaları yapılarak yeniden Tavşancıl’a kazandırılacak.

Proje ile Tavşancıl’ın cazibe merkezi olacağını belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Tarihi Tavşancıl Evleri'ni Yaşatma Projesi, Tavşancıl'a yeniden hayat verecek. Tavşancıl Mahallemiz cazibe merkezi olacak. Tarihi evlerin bitmesi ile Dilovası birçok insanın uğrak yeri olacak. Geçmiş yeniden canlanacak. Dilovası’nın imajı değişecek. Tavşancıl’ı turizme kazandıracağız" dedi.

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