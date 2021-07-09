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CHP'li Tarhan, Kandıra Belediyesi'nin 39 kişiyi görevlendirmeyle yurt dışına gönderdiği iddiasını Meclis'e taşıdı

DHA

CHP'li Tarhan, Kandıra Belediyesi'nin 39 kişiyi görevlendirmeyle yurt dışına gönderdiği iddiasını Meclis'e taşıdı


Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cevaplaması isteği ile Kocaeli Kandıra Belediyesi'nin ilçede olmayan bir spor kulübü üyesi 39 kişiyi görevlendirme ile yurt dışına gönderdiği iddiasıyla TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.
CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Kandıra Belediyesi'nin ilçede olmayan bir spor kulübü üyesi 39 kişiyi görevlendirme ile yurt dışına gönderdiğini iddia etti. Milletvekili Tarhan, İstanbul Kartal'da bulunan Efeler Spor Kulübü'nün kapalı olduğunu, görevlendirmeyle yurt dışına gri pasaportla gidip dönmeyen yüzlerce kişi olduğunu söyledi. Tarhan, İçişleri Bakanı Soylu'nun sorularını cevaplamasını isteyerek, "Bu kez de Kocaeli´de benzer bir durumla karşı karşıyayız. AK Parti'li Kandıra Belediyesi tarafından 39 kişinin yurt dışına gönderildiği biliniyor ancak bunların neden ve nasıl görevlendirildiği tam bir muamma. Görevli denen bu 39 kişinin Efeler Spor Kulübü Derneğinin üyesi olduğu söyleniyor. Ama kiminle bağlantıları olduğu belirsiz. Çünkü böyle bir derneğin varlığı Kandıra´da bilinmiyor. Bu kişiler yurt dışına gittiler mi? Geri döndüler mi? Şimdi nerede ikamet ediyorlar? Terör örgütü ile bağlantıları var mı belli değil. Hepsi ayrı bir soru işareti. Kandıra Belediyesi Kandıra´da olmayan bu spor kulübünü neden yurt dışına gönderiyor? Bu da ayrı bir soru. İçişleri Bakanı´nın bu soruları cevaplamasını ve kamuoyunu aydınlatmasını bekliyoruz" dedi.
Tahsin Tarhan, TBMM Başkanlığı'na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cevaplaması isteğiyle soru önergesi verirken, dilekçede yurt dışına giden 39 kişinin ismine yer verip, ülkeye geri dönüş yapıp yapmadıkları konusunda kamuoyunda çeşitli tartışmalar yapıldığını ifade ederek, şu soruları sordu:
"Bu kişiler yurt dışında görevlendirilmiş midir? Bu kişilerin yurt dışında görevlendirilme sebebi nedir? Bu kişiler hangi tarihlerde ve hangi ülkede yurt dışında görevlidir? Bu kişiler yurttan çıkış yapmış mıdır? Hangi tarihte gitmişlerdir? Bu kişiler yurda dönüş yapmış mıdır? Hangi tarihte dönmüşlerdir? Bu kişiler halihazırda nerede ikamet etmektedir? Bu kişilerin terör örgütü ile bağlantısı var mıdır?"
Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan ise konuyla ilgili belediyeye iletilen bir konu olmadığını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kandira Ergün AYAZAlişan KOYUNCU
2021-07-09 19:08:37

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