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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İzmit Belediyesi Yeşilova'da parkeleri yeniliyor

İHA

İzmit Belediyesi Yeşilova'da parkeleri yeniliyor

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeşilova Mahallesi Pembe Sokak ve Gülşah Sokak’ta deforme olan kaldırımları parke döşeyerek yeniliyor.
İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kent genelinde yolları daha güvenli ve konforlu hale getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda ekipler Yeşilova Mahallesi Pembe Sokak ile Gülşah Sokak’ta zaman içinde deforme olan yol ve kaldırımlarda parke döşeme çalışması gerçekleştiriyor. Vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak adına titizlikle çalışan ekipler, çalışmaları en kısa sürede tamamlayacak. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeşilova Mahallesi Pembe Sokak ve Gülşah Sokak’ta toplamda 216 metrekare parke döşeyerek kaldırımları yeniledi. Ayrıca ekipler, 90 metre uzunluğundaki Gülşah Sokak’ta 540 metre kare parke döşeyerek yolları daha temiz ve konforlu hale getirdi.

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