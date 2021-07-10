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Dinlenme tesisinde 6 kaçak göçmen yakalandı

İHA

Dinlenme tesisinde 6 kaçak göçmen yakalandı

Kocaeli TEM Otoyolunda, ülkeye kaçak yollarla giren Pakistan uyruklu 6 göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar tarafından Kocaeli TEM Otoyolu İstanbul istikameti üzerinde bir dinlenme tesisinde şüpheli tavırlar sergileyen yabancı uyruklu bir grup görüldü. Bu olay üzerine dinlenme tesisi görevlileri, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahıslara kimlik kontrolü yaptı. Yapılan kontrolde dinlenme tesisindeki 6 kişinin ülkeye yasa dışı yollardan giren kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Pakistan uyruklu oldukları belirlenen şahıslar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

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