Bisikleti çalınan 2 çocuğun burukluğunu, mutluluğa çevirdiler Belediye Başkanı talimat verdi, çocuklara bisiklet hediye edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bisikleti çalınan 2 çocuğun burukluğunu, mutluluğa çevirdiler Belediye Başkanı talimat verdi, çocuklara bisiklet hediye edildi

İHA

Bisikleti çalınan 2 çocuğun burukluğunu, mutluluğa çevirdiler Belediye Başkanı talimat verdi, çocuklara bisiklet hediye edildi

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bisikleti çalınan iki çocuğun sesini belediye başkanı duydu. Ekibine hemen talimat veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hediye ettiği iki bisikletle çocukların yüzünü güldürdü.
Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Emek Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emek Mahallesi’nde aynı apartmanda yaşayan 8 yaşındaki Hacı Emir Yurdakul ve 12 yaşındaki Muhammet Eren Kurdoğlu isimli iki çocuğun bisikleti çalındı. Sabah bisiklete binmek isteyen Hacı Emir, bisikletini bıraktığı yerde bulamayınca telaşa kapıldı. Hemen komşusu olan arkadaşının yanına giden Hacı Emir, bisikletlerinin yerinde olmadığını söyledi. İkili durumu ailelerine haber vererek daha sonra karşı binada oturan komşularının güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Kayıtlarda bisikletlerinin çalındığını fark eden iki çocuk, büyük üzüntü yaşadı.

Yapılan haber seslerini duyurdu
İhlas Haber Ajansı tarafından yapılan haberi izleyerek çocukların üzüntülerini gören Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, bu durumdan etkilenerek hemen harekete geçti. Şehir dışında olması sebebiyle ilk olarak minik Hacı Emir’in babası Cemal Yurdakul’u arayan Başkan Bıyık, geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra çocuklara birer bisiklet hediye edeceğinin sözünü verdi. Daha sonra ise, ekibine talimat veren Başkan Bıyık, sözünde durarak Belediye Başkanvekili İsmail Ramazanoğlu ve Meclis Üyesi Hakan Kartal vasıtasıyla çocuklara hediyelerini gönderdi. Bir anda bisikletleri karşısında gören çocuklar mutluluklarını gizleyemedi. Bisiklete binmekte güçlük çeken minik Hacı Emir’e de Belediye Başkanvekili İsmail Ramazanoğlu yardımcı oldu. Daha sonra iki çocuk da yeniden bisiklete binebilmenin mutluluğunu yaşadı.
Darıca Belediyesi Başkanvekili İsmail Ramazanoğlu, çocuklara çok şanslı olduklarını söyleyerek, “Belediye Başkanımız normalde Çarşamba günü dönüyor. Çarşamba günü kendisi vermek isterdi ama sırf sizler beklemeyin, gecikmesin diye, ‘Beklemesin çocuklar, onların 2 gün önce mutlu olması benim için daha önemli’ dedi. Ona vekaleten bisikletleri ben veriyorum. İnşallah başkanımızda gelince sizleri görecektir” dedi.

“Güle güle binin gençler”
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da, sosyal medya hesabında çocukların fotoğrafını paylaşarak, “Gençler haberinizi alır almaz talimatı verdim. Geçtiğimiz günlerde bisikletlerini çaldıran Hacı Emir Yurdakul ve Muhammet Eren Kurdoğlu kardeşlerimizin bisikletlerini gönderdik. Güle güle binin gençler” ifadelerine yer verdi.

“Başkanım çok güzel bir bisiklet yollamışsınız”
Bisikleti geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen minik Hacı Emir Yurdakul, “Çok mutluyum şu anda. Bu bisikleti 10 yıl kullanmak istiyorum. Diğer bisikletim çalındığında çok üzülmüştüm. Ama şimdi başkanımız sayesinde çok mutluyum. Başkanım, buradan teşekkürlerimi iletiyorum çok güzel bir bisiklet yollamışsınız. Kilidi de var, artık bisikletimi hiç kimseye çaldırmayacağım, kilitleyeceğim. 10 yıl kullanacağım bu bisikleti. Bu bisikletle 10 kere tur at deseniz turumu da atarım. Bisikleti çalmak, izinsiz almak çok kötü bir şey. Ayıp bir şey. Bir de çocukken çalıyorlar” dedi.
Minik Hacı Emir, daha sonra da kendileriyle haber yaparak seslerini duyuran İhlas Haber Ajansı ekibine de çok teşekkür etti.
Olayı anlatan Muhammet Eren Kurdoğlu ise, “Bisiklet binada duruyordu. Biz kapılar kapalı sanıyorduk, meğerse kapalı değilmiş. 2 kişi bisikletleri çalmışlar. Daha sonra belediyeye haber gitmiş. Belediye Başkanımız Muzaffer Bıyık bize bisiklet yollamış. Çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Market açılışında 'indirim' izdihamı; koronavirüs önlemleri unutuldu
YEREL HABERLER Market açılışında 'indirim' izdihamı; koronavirüs ...
Dinlenme tesisinde 6 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Dinlenme tesisinde 6 kaçak göçmen yakalandı
Devraldığı lokantanın tabelasını bile değiştiremeden yangın çıktı
YEREL HABERLER Devraldığı lokantanın tabelasını bile değiştiremeden ...
Yaz dönemi ile birlikte spor merkezleri doldu
YEREL HABERLER Yaz dönemi ile birlikte spor merkezleri doldu
İzmit Körfezi’nde müsilaj etkisini kaybetti Eski haline dönen İzmit Körfezi havadan görüntülendi
YEREL HABERLER İzmit Körfezi’nde müsilaj etkisini kaybetti Eski ...
İzmit Körfezi'nde müsilaj büyük oranda temizlendi
YEREL HABERLER İzmit Körfezi'nde müsilaj büyük oranda temizlendi
Burası sanat merkezi değil köy evi Köy evini sanat merkezine dönüştürdü
YEREL HABERLER Burası sanat merkezi değil köy evi Köy evini sanat ...
Büyükşehir’den öğrencilere 'sıfır atık' ve çevre eğitimi
YEREL HABERLER Büyükşehir’den öğrencilere 'sıfır atık' ve çevre ...
İzmit Belediyesi Yeşilova'da parkeleri yeniliyor
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi Yeşilova'da parkeleri yeniliyor
Gebze'de iki cadde daha onarıldı
YEREL HABERLER Gebze'de iki cadde daha onarıldı
3 araç birbirine girdi, 11 yaşındaki çocuk yaralandı
YEREL HABERLER 3 araç birbirine girdi, 11 yaşındaki çocuk yaralandı
Markette indirim izdihamı Kocaeli'nde bir marketin indirim kampanyası, 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu
YEREL HABERLER Markette indirim izdihamı Kocaeli'nde bir marketin ...
CHP'li Tarhan, Kandıra Belediyesi'nin 39 kişiyi görevlendirmeyle yurt dışına gönderdiği iddiasını Meclis'e taşıdı
YEREL HABERLER CHP'li Tarhan, Kandıra Belediyesi'nin 39 kişiyi ...
Yazlık Sinema Günleri başlıyor
YEREL HABERLER Yazlık Sinema Günleri başlıyor
Fatura ödeme noktasında sahte makbuz verip yüzlerce kişiyi dolandırdılar İnsanlardan alıp kaçtıkları para dudak uçuklattı
YEREL HABERLER Fatura ödeme noktasında sahte makbuz verip yüzlerce ...
DEAŞ operasyonunda adliyeye sevk edilen 3 şüpheli serbest bırakıldı
YEREL HABERLER DEAŞ operasyonunda adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ...
Kurban pazarı ring seferleri başladı
YEREL HABERLER Kurban pazarı ring seferleri başladı
Tarihi Tavşancıl Evleri’nde çalışmalar başladı
YEREL HABERLER Tarihi Tavşancıl Evleri’nde çalışmalar başladı
İzmit’te Çocuk Sinema Okulu açılıyor
YEREL HABERLER İzmit’te Çocuk Sinema Okulu açılıyor
Kurban Bayramı öncesi uzmandan önemli uyarılar
YEREL HABERLER Kurban Bayramı öncesi uzmandan önemli uyarılar
Çocuklar için akıl ve zeka oyunları atölyesi açılıyor
YEREL HABERLER Çocuklar için akıl ve zeka oyunları atölyesi açılıyor
Okul kuşhane, öğrenciler üretici oldu
YEREL HABERLER Okul kuşhane, öğrenciler üretici oldu
Kocaeli'de, DEAŞ şüphelileri adliyede
YEREL HABERLER Kocaeli'de, DEAŞ şüphelileri adliyede
DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi adliyeye ...