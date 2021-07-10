Ukraynalı öğrenciler 'Atatürk Evi’ni gezdi

İzmit Belediyesi ve AISEC’in düzenlediği etkinlik kapsamında Ukraynalı öğrenciler, dünyanın en zengin Atatürk müzesi olma özelliğini taşıyan İzmit Atatürk Evi’ni ziyaret etti.



Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasının korunması ve gelecek nesle aktarılması amacıyla restore edilen İzmit ilçesindeki Yeşil Konak içerisindeki Atatürk Müzesi, AISEC programı ile Kocaeli’ye gelen Ukraynalı öğrencileri konuk etti. Öğrenciler, Mustafa Kemal Atatürk'e ait eşyaları yakından inceleme fırsatı buldu.

Kurtuluş Savaşı öncesi ve Kurtuluş Savaşı dönemi ile birlikte Cumhuriyet dönemini, bayramları ve inkılapları tarihi bir bakış açısıyla gözler önüne ücretsiz bir şekilde seren Atatürk Evi’nde, Atatürk’ün kendisine ve silah arkadaşlarına ait eserler yer alıyor. Bunların yanı sıra müzenin kadınlar bölümünde Zübeyde Hanım’a ait 5, Latife Hanım’a ait 21, Sabiha Gökçen’e ait 10, Fikriye Hanım’a ait 23, Makbule Atadan ve Afet İnan’a ait 4 obje bulunuyor.

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