Hastalara büyük kolaylık sağlayacak üst geçit tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ek Poliklinik Binasına ulaşımın kolaylaştırılması amacı ile 2 milyon 283 bin TL’ye yapılan asansör ve yürüyen merdivenlerinin yapımı tamamlandı.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ek Poliklinik Binasına ulaşımın kolaylaştırılması amacı ile üst geçide yapılan asansör ve yürüyen merdivenlerin yapımı tamamlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi. İncelemede, ek binaya erişimi kolaylaştıracak, zorlukları ortadan kaldıracak proje için 2 milyon 283 bin TL harcandığı belirtildi.

İnceleme sırasında konuşan Başkan Büyükakın, “Bu hizmetle birlikte hastanemize gelen annelerimiz, teyzelerimiz, babalarımız, çocuklarımız ve engellilerimizin yanı sıra tüm vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaşacak. Hasta ve hasta yakınlarımızla sohbet ettiğimizde bu hizmet için bizlere dua ediyor ve Allah razı olsun diyorlar. Maksadımız da zaten Allah razı olsun demeleridir. Varlık sebebimiz de budur. İnşallah buna benzer projelerimiz devam edecek. Hemen yan tarafta otopark ve cami projesini hazırlıyoruz. Üniversitemizin ciddi bir otopark ihtiyacı var. Üniversite sadece Kocaeli için değil bölge için çok önemli bir noktadır. Türkiye’ye değer katan bir üniversitemizdir. Özellikle Tıp Fakültesi Hastanesi çok sayıda hastaya ileri düzeyde tedaviler uygulayabilen bir merkezdir. Bundan dolayı, çevre şehirlerden de buraya ciddi bir trafik var. Onun için yeni bir otoparkın da ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Yaklaşık beş yüzün üzerinde bir otoparkın, çevredeki hasta yakınlarının ve öğrencilerin kalabileceği güzel bir caminin de otoparkla birlikte yapılması için proje revize ediliyor” dedi.

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