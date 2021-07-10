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Tır sulama kanalına çarptı, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

İHA

Tır sulama kanalına çarptı, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde beton sulama kanalına çarpan tırın sürücüsü, aracında sıkışarak yaralandı. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Şahinler köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necati K. idaresindeki 34 DL 6673 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarında bulunan, yaklaşık bir metre yükseklikteki beton sulama kanalına çarptı. Su kanalını deviren tır, boş araziye uçtu. Kazada tır içerisinde sıkışan tır sürücüsü Netaci K., yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile kurtarılan sürücü, sedye ile ambulansa taşındı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan Necati K., Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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