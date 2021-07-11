2 buçuk milyon biberiye fidesi toprakla buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Projesi" kapsamında yaklaşık 2 buçuk milyon biberiye fidesi toprakla buluşturuldu.

Kocaeli’nin en önemli kırsal kalkınma hamlelerinden biri olan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Projesi ile katma değeri yüksek biberiye, tıbbi nane ve oğul otu yetiştiricilerine destek sağlanıyor. Kırsal kalkınmaya ve çiftçilerin gelir düzeyinin artırılmasına büyük katkı sağlayacak proje ile ayrıca, kentten kırsala göçün teşvik edilmesi de amaçlanıyor. 2020 yılında Kandıra’da başlayan projeye bu yıl İzmit, Kartepe, Derince ve Karamürsel ilçeleri de dahil oldu. Kocaeli Üniversitesi Arslanbey yerleşkesinde tıbbi nane ve şeker otu dikimleri de başladı. Projeyle birlikte kadın istihdamında da artış sağlandı. Kadınlar, fide dikiminde çalışarak aile bütçelerine katkı sağlarken, evlenme çağındaki bazı kızlar kazandıkları paralarla çeyiz ve düğün hazırlığı yapıyor.



Toplamda 2 buçuk milyon fide dikildi

Geçen yıl Kandıra ilçesinde 2 milyon biberiye fidesini toprakla buluşturan büyükşehir, bu projeyle ilçe ekonomisine 5 yılda 28 milyon doğrudan katkı sağlayacak. Çarpan etkisi ile ekonomik girdi 80 milyon TL’ye ulaşacak. Diğer ilçelerle birlikte şu ana kadar toplam bin 200 dekarlık arazide biberiye ağırlıklı olmak üzere, tıbbi nane ve oğul otundan oluşan yaklaşık 2 buçuk milyon fide dikildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen proje doğrultusunda, ziraat mühendisleri dikim yapılacak tarlalarda gerekli kontrolleri sağlarken, çiftçilere danışmanlık hizmeti de veriyor. Biberiye fidelerinin dikimleri el ve makine ile gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Derince ilçesinde fidelerin ilk dikimlerine başlandı. Tahtalı Mahallesi’nde 59 dönümlük alanda yaklaşık 120 bin biberiye fidesi toprakla buluşacak.



"Elimizden gelen gayreti göstereceğiz"

Belediyeden görevlendirilen ziraat mühendislerinin tarlasında inceleme yaptığını ve toprak analizlerinin biberiye ekimine uygun olduğunun tespit edildiğini anlatan Çavuşlu Mahallesi Muhtarı İsmail Turan, "59 dönümlük tarlamızda gereken hazırlıklarımızı yaptıkve biberiye dikimini başlattık. Havalar da çok şükür yağışlı gidiyor. Biberiye ilaç imalatında kullanılacak. Büyükşehir belediyemizin biberiye ile ilgili çok büyük bir desteği var. Biz de elimizden geleni yapacağız. Şu anda gayet güzel gidiyor, bugün dikimi bitireceğiz. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a desteğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Elinden gelen bütün destekleri bize veriyor. Biz de bu pandemi döneminde elimizden gelen gayreti göstereceğiz, tarlamızın bakımını yapacağız" şeklinde konuştu.

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