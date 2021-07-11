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İzmit Körfezi'nde müsilaj temizlenince mavi bayraklı plaja akın ettiler

DHA

İzmit Körfezi'nde müsilaj temizlenince mavi bayraklı plaja akın ettiler


Dinçer AKBİR-Soner GÜLEZER/ KARAMÜRSEL(Kocaeli), (DHA)İZMİT Körfezi'nin yüzeyindeki müsilajın neredeyse tamamen yok olmasının ardından, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki mavi bayraklı Altınkemer Plajı vatandaşlarla doldu.  
Karamürsel ilçesinde pazar günü havanın sıcak olmasını fırsat bilen vatandaşlar plajlara akın etti. İzmit Körfezi'nin yüzeyindeki müsilajın da neredeyse tamamen yok olduğunu görenler, mavi bayraklı Altınkemer Halk Plajı'nı doldurdu. Aileleri ve arkadaşlarıyla plaja gelen vatandaşlar güzel bir hafta sonu tatili geçirdi. 
Eşi ve oğluyla birlikte denize girmek için gelen Çağla Bayram, "Burası gayet güzel. Aileler gelmiş. Deniz temiz ve berrak. Biz de geldik, memnunuz. Çocuklar eğleniyor. Hiç böyle beklemiyorduk. 'Müsilaj var. Denize girmek tehlikeli' diyorlardı. Fakat gayet güzel ve temiz. Herkes gönül rahatlığıyla gelebilir" dedi. 
Denizin temiz olduğunu duyarak ailesiyle birlikte plaja gelen Oğuz Eldemir, "Bundan bir ay önce girilecek gibi değildi ama şimdi deniz tertemiz. Körfez´de yaşıyoruz. Fabrikalardan deniz çok etkileniyor. Karamürsel gerçekten çok temiz. Ailece geldik. Güzel vakit geçiriyoruz" diye konuştu. Bölgede yaşayan Rüstem Çetin ise, "Denizde şu an hiçbir şey yok. Gayet güzel, temizliğimiz de oldu. Hepsi gayet güzel gidiyor. Hiçbir sorun yok" dedi.   DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Karamürsel Dinçer AKBİR-Soner GÜLEZER
2021-07-11 15:48:14

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